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متنبئ جوي: الحرارة ستنخفض إلى ما دون الأربعين

تشير تحديثات خرائط الطقس إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في بعض مدن البلاد، وانخفاض في درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في إيضاح تابعته (المدى) إن “تحديثات الطقس تشير إلى تصعيد رطب وهواء علوي بارد في بعض مدن الفرات الاوسط يسبب تكونات لسحب ركامية رعدية تطال مناطق محدودة من بابل وواسط وجنوب ديالى وجنوب بغداد والنجف والديوانية، وقد تتساقط على اثرها بعض الزخات العابرة، أما باقي المناطق فستشهد أجواء مشمسة مع انتشار بعض السحب المتفرقة”. وأضاف أن “الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة وبسرعة تتراوح بين 10-20 كم، تنشط في مدن الفرات الاوسط ووسط البلاد لتصل الى 30 كم”. وتابع أن “الايام القليلة القادمة، ستشهد اجواء اكثر اعتدالا خلال النهار وبرودة محسوسة اواخر الليل مع تراجع معدلات الحرارة في عموم مدن البلاد بسبب نزول كتلة باردة، ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة في الوسط والشمال الى اوائل الثلاثينيات (30-36) وأعلى بقليل في مدن الجنوب (37-39)”.

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