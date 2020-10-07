احباط تهريب عجلات في العراق

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن احباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في منفذ أم قصر الاوسط.

وقلت الهيأة في بيان انه “تم ضبط حاويات عدد 3 داخل الحرم الكمركي بداخلها عجلات دون الموديل لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق”.

واضافت ان “ذلك جاء بناءا على معلومات الشعبة الفنية للميناء والتي تم على إثرها تشكيل لجنة موسعة من الدوائر العاملة في المنفذ للكشف على الحاويات وتبين أن حاويتين بداخلهما (7)عجلات دون الموديل وحاوية تحتوي على مادة (معسل اركيلة) جميع هذه المواد كانت معدة للتهريب”.

واكدت انه “تم ختم الحاويات بالختم الكمركي من قبل لجنة الكشف وإعداد محضر أصولي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.