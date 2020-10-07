كشفَ فريقُ نادي الشرطة بكرة القدم اليوم الاربعاء (7 تشرين الاول 2020)عن قائمته النهائية التي ستشارك في الدوري الممتاز المزمع انطلاقه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان:” وتألفتْ القائمة من اللاعبين: احمد باسل ومحمد حميد وعلاء خليل لحراسة المرمى، وسعد ناطق وكرار عامر وعلاء مهاوي وحسام كاظم وخضر علي وحسن عاشور وعلي فائز وهرناندز دانيال ومراد محمد وايفورادو اوساغونا ومحمد شوكان ومروان حسين واحمد جلال ومازن فياض وجاسم محمد وامجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد قاسم وسعد عبد الامير وحسام جاد الله وصادق زامل وعلي مهدي وعلي جاسم وعمار غالب”.

واضاف:” فيما تألفَ الملاك الاداري والتدريبي من علي الشحماني مشرفا، وهاشم رضا مديرا إداريا، وعبد الغني شهد مدربا، وحيدر نجم وحسين عبد الواحد مساعدين، وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى، وغونزالو رودريغز مدربا للياقة البدنية، وحسين الخرساني منسقا إعلاميا، ومنتظر الجابري مصورا، وبلال حسين علوان مديرا للتجهيزات، وعبد الرحمن جابر وعامر ثابت معالجين، وسيروان رؤوف وغزوان فيصل وابراهيم كريم إداريين”.