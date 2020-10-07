الاستخبارات تعلن اعتقال منتحل صفة مفتش في وزارة الصحة

اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن اعتقال متهم منتحل صفة مفتش في وزارة الصحة ومنتسب في جهاز الأمن الوطني في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان إنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على أحد المتهمين في العاصمة بغداد منتحل صفة مفتش في وزارة الصحة ويقوم بتفتيش المختبرات والصيدليات وأخذ اتاوات منهم في منطقة حي الزهور ب‍بغداد”.

وأضافت أن المعتقل “يقوم بانتحال صفة منتسب في جهاز الأمن الوطني لغرض استخدام هذه الصفة في النصب والاحتيال على المواطنين لأغراض التعيين والتعقيب”.