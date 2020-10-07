الدنمارك تفتتح سفارتها في بغداد قريباً

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، ان مملكة الدنمارك ستفتتح سفارتها في بغداد قريباً.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين بحث مع نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود آليّات تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، ومنها: افتتاح سفارة للدنمارك في بغداد في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين”.

واضافت ان “ذلك جاء في الاتصال الهاتفيّ الذي تلقّاه الوزير من نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود اليوم الثلاثاء”.

وأكّد حسين بحسب البيان، أنّ “الحكومة العراقيّة اتخذت تدابير لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسيّة في بغداد”.

فيما أعرب كوفود “عن دعم بلاده للعراق، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائيّة”.

كما بحثا قرار الجانب الأميركيّ سحب سفارته من بغداد، وتداعياتها على دول التحالف، وحلف الناتو، ودعا حسين نظيره إلى العمل معاً لإقناع الأميركان بإعادة النظر في هذا القرار”.