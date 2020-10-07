السفير العراقي في مصر يناقش مع القاهرة نقل تجارب الطاقة الكهربائية

أعلن أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن العراق ومصر سيبحثان استعداداتهما لعقد اللجنة المشتركة بين العراق ومصر، حيث ستكون اللجنة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري.

وأبدى السفير الدليمي، “تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات”، مبيناً أن “العراق يتعافى الآن من تحدي الارهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها مصر”.

وأعرب عن أمله في “نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات الطاقة المصرية التي لديها باع طويل في تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث ان العراق أصبح ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الارهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الاقليمي والدولي”.

وبحث الجانبان، “آلية الاعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين”.

بدوره، أشار وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر إلى “حرص الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، على عقد هذه اللجنة بأقرب وقت ممكن، حيث تُعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات”.

ولفت إلى “الاهمية الستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الأخيرة خصوصاً في ضوء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في عمان”.

ووجه السفير الدليمي “دعوة رسمية من قبل وزير الكهرباء لنظيره محمد شاكر لزيارة العراق، وقد قبلها بترحاب”، مؤكداً “تلبيتها بأسرع وقت”.