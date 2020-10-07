العراقيون يتصدرون قائمة المشتريات للعقارات في الاردن

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن انخفضت 29 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.25 مليار دينار (3.17 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، فيما اظهرت ان العراقيين تصدروا باقي الدول بالنسبة لقائمة المشتريات للعقارات في الاردن.

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 51.1 مليون دينار يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 24 مليون دينار.

وعزا عاملون في قطاع العقارات هذا التراجع إلى تأثير إجراءات العزل العام الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا والتوترات الإقليمية بالإضافة إلى بيروقراطية بعض الإجراءات الحكومية.