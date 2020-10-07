(بالصورة) كيم كارداشيان تنشر صورة قديمة مع شقيقاتها وكايلي تطالب بمسحها فوراً!

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها عبر حسابها الشخصي على انستغرام، بصورة قديمة مع شقيقاتها الثلاثة كشفت عن وجوههن قبل عمليات التجميل!

وعلى ما يبدو أن هذه الصورة تسببت في أزمة بين كيم كارداشيان وشقيقتها كايلي جينر، إذ بدت كايلي في الصورة بملامح مختلفة تماماً عما هي عليه الآن، فعلّقت لها: “احذفي هذه الصورة فوراً”، لتردّ كيم: “هل كان يجب عليّ أن أقصّك من الصورة؟!” ليتفاعل بعض المتابعين ممازحين كايلي بأنها كانت بملامح جميلة وبريئة.

ولكن تسببت هذه الصورة في حالة من الضحك بين المتابعين في التعليقات، إذ رأى الكثيرون أن كيم كارداشيان قامت بنشر هذه الصورة لأنها تعلم جيداً أنها كانت الأجمل بينهن، فكتب أحد المعلّقين ضاحكاً: “لماذا فعلت هكذا مع شقيقاتها؟! وكتب آخر: “كورتني هي الوحيدة التي تبدو كما كانت!”.

بينما علّقت إحدى المتابعات، قائلة: “كيم تعلم أنها تبدو الأجمل ولكن شقيقاتها غير ذلك، وهذا سبب نشرها للصورة”، وعلّق آخر: “مع وجوههم الحقيقية!” وكتبت إحدى المتابعات: “كيم تعلم جيداً أنها مخطئة.. إنها الوحيدة التي تبدو جيدة في الصورة!”.