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(بالفيديو) ديانا كرزون تردّ على السخرية من مظهر زوجها

وعبرت ديانا عن سعادتها بزواجها، لافتة إلى أن هذا جعلها تنظر إلى عام 2020 بطريقة مختلفة.

وقالت ديانا إن المشاهير كثيراً ما يواجهون هذا الموقف، لافتةً الانتباه إلى أنها لا تقبل بذلك. وتوجهت إلى الساخرين داعيةً إياهم إلى النظر في أشكالهم أولاً قبل انتقاد زوجها.

وعبّرت ديانا عن امتنانها لمن ابتكر خاصية “البلوك” لأنها تُعتبر الحل الأمثل في مواجهة الساخرين.

وجاء ذلك بعدما تعرض زوج ديانا الإعلامي معاذ العمري للسخرية بسبب حجم جسمه، حيث دعاه الكثيرون إلى خسارة بعض الكيلوغرامات من وزنه تعليقاً على صورة نشرتها ديانا على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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