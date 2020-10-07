برشلونة يتعاقد مع صفقتين مميزتين مجاناً

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن إدارة برشلونة ستتعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي، وإيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مجاني، على أن ينضما للبلاوجرانا الصيف المقبل.

وارتبط اسم ممفيس ديباي، وإيريك جارسيا بالانتقال للعب في صفوف فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية التي انتهت أمس الثلاثاء.

ولكن لم ينجح فريق برشلونة في حسم صفقتي ممفيس ديباي، وإيريك جارسيا، ولكن النادي سيعمل على التعاقد معهما بشكل مجاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن:” عقد الهولندي ممفيس ديباي مع ليون سينتهي في الصيف المقبل، ونفس الشيء مع إيريك جارسيا أيضاً.

وأكملت الصحيفة أن:” إدارة برشلونة ستتعاقد مع الثنائي في شهر كانون الاول المقبل على أن ينضما للنادي الكتالوني في الصيف المقبل بدون دفع أي مقابل مادي.

وحاول ليون ومانشستر سيتي إقناع ممفيس ديباي وإيريك جارسيا بتجديد عقديهما، ولكن الثنائي يرغبا في اللعب بقميص برشلونة.

يذكر أن برشلونة قد تعاقد خلال الميركاتو الماضي مع أربع صفقات جديدة وهم “بيدري، وسيرجينو دست، وميراليم بيانيش، وتيرنكاو”.