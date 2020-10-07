برلماني عن الدوائر المتوسطة: تكرس للطائفية والعرقية

اعلن عضو مجلس النواب محمد الصيدلي، الثلاثاء، عن رفضه لمقترح الدوائر الانتخابية المتوسطة، مشيرا انها ان تكرس الاصطفافات ولا تحقق مطالب الاصلاح، على حد تعبيره.

وقال الصيدلي في بيان ان “الدوائر المتوسطة تعمق الاصطفافات الطائفية والعرقية وتعمل على تحطيم حواضر المدن وتسمح للقوى الحزبية بتكريس مكتسباتها على حساب المستقلين ولاتعكس التمثيل الحقيقي لأقضية المحافظات وقاطنيها”.

وأضاف الصيدلي ان “الدوائر المتوسطة تتعارض مع طموح الشباب وما حملته ثورة تشرين وستبتلع مراكز المدن وتحطمها انتخابياً بطريقة تقسيم المدن الرئيسة للمحافظات لأكثر من دائرة”.

ودعا النائب الحكومة الاتحادية والبرلمان الى “السعي لإنتقاء تشريع القوانين التي تعمل على إبعاد ابناء الشعب عن الاصطفافات الطائفية والعرقية من خلال تشريع قوانين وحلول شاملة لكافة طوائف وشرائح المجتمع العراقي دون تمييز وتقسيم”.