بعد فشل انتقاله لـ برشلونة.. إنتر ميلان يرغب في تجديد عقد لاوتارو

انتهى سوق الانتقالات الصيفية، ولم ينتقل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، مستمرًا مع النيرازوري للموسم الثاني على التوالي، رغم اهتمام البلوغرانا.

لاوتارو كان هدفًا لـ برشلونة الإسباني، خلال الموسمين الماضيين، ولكن النادي الكتالوني لم يستطع تلبية مطالب إنتر ميلان.

صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أكدت أن إتنر ميلان، سيفتح مع لاوتارو مارتينيز مفاوضات التجديد، مع اقتراب عقده من النهاية في 2023.

إنتر ميلان يريد حماية الأرجنتيني من برشلونة مجددًا، بعدما لم يتمكن النادي الإسباني من ضمه في الصيف، وتمسك النيرازوري بمطالبه المادية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن إنتر ميلان ولاوتارو سيجتمعان في الأيام المقبلة، للمناقشة حول العقد الجديد، والتمديد حتى 2025، مقابل 7 ملايين يورو سنويًا كراتب صافي.

الراتب الذي سيعرضه إنتر على لاوتارو، هو نفس الذي يتقاضاه روميلو لوكاكو، الأعلى دخلًا في الفريق الإيطالي.