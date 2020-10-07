جدل التهرب الضريبي والابتزاز في المؤسسات الحكومية في العراق …

#في_دائرة_الخطر مع الدكتور #قصي_شفيق

أكتوبر04 / 2020

رابط الحلقة:

https://web.facebook.com/wtvwatan/videos/365453361315681

( جدل التهرب الضريبي والابتزاز في المؤسسات الحكومية )

خليل البنية : فرات كبة هو شريك محمد عبداللطيف البنية في سرقة حقوق الدولة وحقوق المساهمين

مع ضيوف الحلقة :

الاستاذ خليل عبد الوهاب البنية

الاستاذ المحامي فرات كبة

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أنا شخصيا وعدد كبير من الموظفين الذين عملو لسنوات طويلة لدى شركات مجموعة البنية سواء في العراق أو الأردن تـأثرنا كثيرا بالممارسات الغير قانونية والقانونية (أسلوب التحايل على القانون) لمجموعة البنية سواء في الأردن أو في العراق وقمنا برفع قضايا عمالية عليهم في الأردن .. حان الوقت لوقف هذا الأمر وأتمنى من الإعلام في العراق الوقوف إلى صف المهضوم حقوقهم أينما كانو بنشر الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة.

مرفق : أوراق حصلت عليها من الحاج خليل عبد الوهاب البنية (عدد الصفحات: سبعة صفحات)

1. رسالة الحاج خليل عبد الوهاب البنية إلى الدكتور قصي شفيق / قناة ونفس الرسالة تم توجيهها للمساهمين في شركات مجموعة البنية (عدد الصفحات: أربع صفحات)

2. الشركات التابعة لمجموعة البنية والمتهربة من تسديد استحقاقاتها الضريبية لفترة 18 عاما (عدد الصفحات: صفحة واحدة)

3. رسالة بخط اليد من الحاج خليل البنية للمساهمين تتعلق بمخاطبته لمدير عام الهيئة العامة للضرائب (عدد الصفحات: صفحة واحدة)

4. موضوع الرشاوى / فرات عبد العظيم كبة – هذا هو المحامي فرات عبد العظيم كبة (عدد الصفحات: صفحة واحدة)

عبيرالدباس