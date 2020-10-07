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حالتي وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في غربي كوردستان (شمال سوريا)، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة بفيروس “كورونا” في شمال وشرق سوريا.

وقالت الهيئة في بيان  : إن حالتي الوفاة بفيروس كورونا هما لرجل وامرأة من تل تمر في ريف الحسكة.

وأضافت أننا سجلنا ٤٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ٢٣ ذكورا و ٢٥ إناثا، وتتوزع على الشكل التالي:

٢٢ حالة في الرقة

١٤ حالة في كوباني

٦ حالات في منبج

حالتان في الطبقة

حالتان في قامشلو

حالتان في الدرباسية

وأشارت الهيئة إلى تسجيل ٣ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد بلغ في مناطق الإدارة الذاتية حتى اللحظة ٢٠٤٦ حالة، منها ٧٣ حالة وفاة، و٥١٦ حالات شفاء.

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