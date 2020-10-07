ديست: لم أفكر أمام عرض برشلونة.. ولم أفهم ما قاله لي ميسي في مباراة إشبيلية

اعترف الدولي الأمريكي، سيرجينو ديست، الظهير الأيمن الجديد لنادي برشلونة، بأنه لم يفهم تعليمات الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة البلوغرانا، خلال مباراة إشبيلية في الدوري الإسباني.

ديست شارك كبديل في أولى مبارياته مع برشلونة، الأحد، بدلًا من جوردي ألبا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله بين برشلونة وإشبيلية.

وقال ديست في تصريحات عبر شبكة “NOS” الهولندية: “كنت سعيدًا بمشاركتي الأولى مع برشلونة، لقد رأيت الجميع، بما فيهم ليونيل ميسي”.

وأضاف: “ميسي لا يتحدث اللغة الإنكليزية، لكن اللقاء به كان مميزًا للغاية، وأنا لا أعرف ما قاله لي بالضبط، لكننا كنا نبتسم، لذا أعتقد أنّ كل شيء كان على ما يرام، أليس كذلك؟”.

وعن اختياره وتفضيله لـ برشلونة عن بايرن ميونخ: “اخترت برشلونة لأنني حلمت دائمًا باللعب مع هذا النادي”.

وأتم: “رونالدينيو مثلي الأعلى وأسطورة هذا النادي، عندما علمت باهتمام برشلونة لم أفكر مرتين وقبلت العرض”.