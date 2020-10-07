رئيس حكومة كردستان يدعو إلى “تطبيع” الأوضاع في سنجار

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، على ضرورة “تطبيع” الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى من أجل عودة النازحين الايزيديين إلى ديار “برؤوس مرفوعة”.

وقال بارزاني في تهنئة إلى الايزيديين بمناسبة “عيد جما”، “أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين والمجلس الروحاني الإيزيدي والاخوة والأخوات الإيزيديين كافة في كردستان والعالم بمناسبة حلول (عيد جما)، متمنياً لهم عيداً مفعماً بالخير والمسرات ونهاية لكل مآسيهم ومعاناتهم”.

وأضاف، “ومع الحزن الذي تخيم أجواؤه على رحيل سماحة بابا شيخ، يحلُ علينا هذا العيد في ظل ظروف عصيبة وسط تفشي جائحة فايروس كورونا، ويحدوني الأمل بتجاوز هذه الصعاب وبما يمكّن حكومة إقليم كردستان من توفير أفضل الخدمات إلى الإيزيديين”.

وتابع، “وفي هذه المناسبة، لا بد من التذكير بضرورة تطبيع الأوضاع في منطقة سنجار حتى يتسنى للنازحين الإيزيديين القاطنين في المخيمات، العودة إلى ديارهم برأس مرفوعة”.