Posted on by

رئيس حكومة كردستان يدعو إلى “تطبيع” الأوضاع في سنجار

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، على ضرورة “تطبيع” الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى من أجل عودة النازحين الايزيديين إلى ديار “برؤوس مرفوعة”.

وقال بارزاني في تهنئة إلى الايزيديين بمناسبة “عيد جما”، “أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين والمجلس الروحاني الإيزيدي والاخوة والأخوات الإيزيديين كافة في كردستان والعالم بمناسبة حلول (عيد جما)، متمنياً لهم عيداً مفعماً بالخير والمسرات ونهاية لكل مآسيهم ومعاناتهم”.

وأضاف، “ومع الحزن الذي تخيم أجواؤه على رحيل سماحة بابا شيخ، يحلُ علينا هذا العيد في ظل ظروف عصيبة وسط تفشي جائحة فايروس كورونا، ويحدوني الأمل بتجاوز هذه الصعاب وبما يمكّن حكومة إقليم كردستان من توفير أفضل الخدمات إلى الإيزيديين”.

وتابع، “وفي هذه المناسبة، لا بد من التذكير بضرورة تطبيع الأوضاع في منطقة سنجار حتى يتسنى للنازحين الإيزيديين القاطنين في المخيمات، العودة إلى ديارهم برأس مرفوعة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close