رئيس لجنة نيابية يعلن دعمه الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي

اعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، الثلاثاء، دعمه الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي العراقي.

وقال الكناني في بيان إنه “في ضوء التغييرات الأخيرة في ادارة البنك المركزي العراقي والتي تبعها العديد من القرارات التي ساهمت و تساهم في دعم الاقتصاد العراقي وتحسين السياسة النقدية والنهوض بعمل المصارف الاهلية واعادة الثقة لها اضافة الى تبنيه للعديد من المبادرات في مجال الحد من البطالة من خلال اطلاقه مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم جهود مكافحة جائحة كورونا وتخفيض نسبة الفائدة على القروض لدعم القطاعات الإقتصادية والانتاجية وتبنيه لمبادرة القروض الاسكانية للموظفين الموطنة رواتبهم واتباعهه سياسة نقدية متوازنة إدت إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وغيرها من المبادرات التي تصب في مصلحة تنشيط الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية”.

وأضاف أنه “إزاء كل ماتقدم تدعم لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جهود البنك بهذا المجال وتبارك تلك الخطوات الاقتصادية التي تصب في نهضة الاقتصاد العراقي وتعلن انها لن تدخر وسعا في تذليل المعوقات والدفع بأتجاه تطوير عمل البنك ودعم جهود القائمين على ادارته خدمة للمصلحة العامة للدولة”.