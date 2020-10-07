ردا على الاخ علي محسن التميمي.

ثانيا اود من حضرتكم أن تنتسب إلى هذا الجيش وكل حسب رتبته وأتمنى أن تكون قد حصلت على رتبة متقدمة‏في جيش العراقي ‏الوطني السابق لكي يسهل علي ضمكم إلى الجيش الوطني الجديد جيش القادسية العظيم

ثالثا اشكر لكم ذكركم الطيب لي دائما وهذا يدل على روحكم الوطنية العالية

رابعا ‏أتمنى لطلائع جيش القادسية النصر قريب للتخلص من الفرس في معركة ثالثة والتي إن شاء الله سوف تكون القاضية بعد معركة ذي قار معركة العراق الخالدة الأولى و معركة القادسية الثانية ومعركة القادسية القادمة

خامسا ‏الرجاء من حضرتكم الابتعاد عن استعمال الايات القرانية الكريمة استخداما سياسيا وعسكريا وانما نحقق طلب الشعب والجيش وذلك بتلبية طلبهم بطرد إيران من الاراضي العراقية المقدسة وطرد رجال الدين من معابدهم المظلمة

سادسا الرجاء من جنابكم بعث اولياتكم الثبوتية الى مدير الموقع للتأكد من جنسيتكم العراقية فئة الف وان لاتكون من التابعية الايرانية لكي يسهل ضمكم الى طلائع جيش القادسية بحيث اغلب القيادات من المكون الشيعي العراقي النقي بدمائه وحبه للوطن والذي اتمنى ان تكون فردا منهم

سابعا واخيرا النصر قريب وكلنا كشعب وجماهير في داخل الوطن وفي المهجر نلتقي في ارض العراق على حب العراق وحب الوطن

انتهى