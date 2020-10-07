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قيادي في ‹العصائب› يحذر من «اقتتال شيعي – شيعي» مرتقب

حذر القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، اليوم الثلاثاء، من «اقتتال شيعي – شيعي» مرتقب في العراق.

وقال الطليباوي  إنه «حسب  المعطيات والمعلومات، فإن الأوضاع تسير نحو الاقتتال الشيعي – الشيعي، وفق مخطط مدعوم خارجياً وتنفيذ من جهات داخلية، بل الأمر سيمتد إلى أكثر من ذلك»، حسب رأيه.

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جواد الطليباوي

ورأى أن «هذا المخطط بدأ عندما بدأت جماعات غير معروفة وعليها شبهات تفتعل الأزمات في جنوب ووسط العراق، مستغلة التظاهرات الشعبية التي يدعمها الكل ما دامت سلمية ولها مطالب حقه ومشروعة، لكن هناك أطراف بدأت تعمل على استغلال تلك التظاهرات لإشعال اقتتال شيعي – شيعي، لكن حكمة القيادات سوف تفشل تلك المحاولات»، وفق قوله.

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