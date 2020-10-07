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كتاب جديد لنبيل عودة

الكتاب: “فكر الأدب وأدب الفكر” 

 148 صفحة. حجم متوسط.

تاريخ الإصدار: 10.10.2019

 يتناول كتاب “فكر الأدب وأدب الفكر” العديد من المواضيع الثقافية والفكرية التي اشغلت الثقافة العربية لأبناء الشعب الفلسطيني داخل إسرائيل. جرى اختيار مواد هذا الكتاب من بين مئات المقالات الثقافية التي نشرها نبيل عودة عبر نشاطه الثقافي.

 يتناول الكتاب قضايا تتعلق بالواقع العربي في إسرائيل، عبر مراجعات لكتب بأقلام يهودية أثارت الكثير من ردود الفعل داخل المجتمع اليهودي. كذلك توجد ضمن الكتاب مقابلات عديدة أجريت مع نبيل عودة، تلقي الأضواء على منهجه الفكري والإبداعي. وعلى قضايا ملحة في الواقع الإسرائيلي.

ويذكر أن هذا الكتاب الثاني الذي يصدر عن “نور للنشر” اذ سبق لها ان أصدرت الجزء الأول من كتاب “فلسفة مبسطة وقصص تعبيرية ساخرة” وذلك عام 2017.

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