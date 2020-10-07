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مجرد تنشيط ذاكرة مقتدى الصدر : 50  قتيلا ة 200 جريحا في 2007 في كربلاء

بقلم مهدي قاسم

قدم مقتدى الصدر نفسه مجددا  ــ و عبر تغريدة جديدة ــ كحاكم فعلي للعراق من خلف الكواليس أو بالأحرى كزعيم مافيا أوحد يقتل من يشاء حسب مزاجه و كيفه ،  مهددا  ومتوعدا المتظاهرين  في هذه المرة أنه سيمنعهم من حق التظاهر إذا لا يتبرأون من متظاهري  كربلاء ممن حملوا صور شهدائهم ليشكوهم إلى” الشهيد الأكبر ” في كربلاء ،  علما  إن هؤلاء المتظاهرين لم يفعلوا أكثرمن أن مارسوا حقوقهم في الزيارة العاشورائية أو حتى في التظاهر العادي مع رفع صور شهداء  و أعلام عراقية ، ولكن حتى لو اعتبرنا هذا أمرا غير جائز فأنها ليس أسوأ مما فعله مقتدى الصدر ” في 27 من آب لعام 2007 في مواجهات أثناء الزيارة بين جيش المهدي سيء الصيت و بين القوات الأمنية من خلال استخدام الرشاشات  وقذائف الارجي بي و حرق فندق الزائرين وإطلاق النار على حافلات الزوار  وهلع المواطنين  الذين اضطروا للاحتماء  داخل المراقد ”  ” وفقا لصحف ووكالات الأنباء في ذلك ..

فضلا عن محاصرة بيت السيد السيستاني في نية مبيتة لتصفيته ــ وفق الأخبار التي تداولها الشارع العراقي آنذاك  ــ   و حيث  اضطر على أثرها نوري المالكي ـــ فيما بعد ــ للقيام بحملة ” صولات  ” ضد جيش المهدي في مناطق بغداد والبصرة  وغيرها وتوجيه ضربات قاصمة ضده  بهدف تهميشه و تحييده و اعتقال ما تبقى من عناصره البلطجية  ، و الآن يبدو مقتدى الصدر مع ــ باقي الجوقة الفاسدة  ــ ” مستاء ومنزعج ” جانب حضرته من زيارة المتظاهرين لكربلاء ،  ليشكوا معاناتهم و ظلمهم و غبنهم  للإمام حسين بصفته ” أبو الأحرار والثوار. ” ! ..

بالمناسبة  ــ ودرء لأي سوء فهم  ــ أنا أعتبر زيارة المتظاهرين إلى مراقد أمر غير  موفق و لا عملي ، و ذلك  لأن تواجد  المتظاهرين  يجب أن يكون  في الساحات والميادين المخصصة للتظاهرات ، و ليس في  مراقد أو بين أضرحة ..

كما أن الشكوى ــ إذا كان لابد من ذلك ــ فيجب أن تُوجه لله وحده فقط وليس لغيره ..

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