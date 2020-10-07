محافظ السليمانية: الوباء اجتاح البيوت وحظر التجوال ما عاد نافعاً

أكد محافظ السليمانية، هفال ابو بكر، الأربعاء، (07 تشرين الأول، 2020)، أن فيروس كورونا اجتاح بيوت المحافظة، وقرار إعادة فرض حظر التجوال ما عاد نافعاً.

وقال محافظ السليمانية هفال ابوبكر في مؤتمر صحفي، إن “قرار حظر التجوال او العزل العام في هذه المرحلة الحالية لن تنفعنا بشيء لأن الوباء قد اجتاح البيوتات والمساكن بعد ما كان مقتصرا على الازقة والطرقات”.

واضاف أنه “لا يوجد منزل في محافظة السليمانية لم يسجل فيه اصابة بفيروس كورونا”، مبينا أن “هذه المرحلة تتطلب نشر الوعي بين الناس وتعزيز الخدمات الصحية”.

وأشار محافظ السليمانية، إلى أن “ارتفاع معدل الوفيات بالمحافظة جراء الجائحة، يعود إلى اقبال المصابين بالفيروس من باقي مناطق اقليم كردستان، والعراق وحتى إيران على العلاج في السليمانية”.