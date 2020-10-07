مستشار سابق للتحالف يحذر الفصائل وإيران من خسارة ترامب في الانتخابات

حذر المستشار السابق لدى التحالف الدولي كاظم الوائلي، اليوم الثلاثاء، من خطورة خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات الأمريكية على قادة الفصائل المسلحة في العراق وعلى إيران أيضاً.

وأوضح الوائلي أن «ترامب في حال خسر الانتخابات فسيبقى رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ولمدة ٣ شهور وبصلاحيات كاملة، وخلال تلك المدة يمكن أن يطلق العنان للقوات الخاصة ولطائرات الدرونز باستهداف قادة الفصائل وتصفيتهم، نظراً لكونه لن يضع في حساباته تأثير تلك الخطوات على الرأي العام الأمريكي بعد خسارة الانتخابات».

كاظم الوائلي

لافتاً إلى أن «خسارة ترامب ستكون أخطر مرحلة مطلقاً تمر على إيران بشكل عام وعلى الفصائل المولاية لها في العراق بشكل خاص، خصوصاً أن مدة ٣ أشهر ليست بالمدة القليلة».