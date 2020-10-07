مسرور بارزاني: لا بد من تطبيع أوضاع شنگال حتى يتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم …

في رسالة تهنئة وجهها للإيزيديين بمناسبة (عيد جما) …

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2020، تهنئة إلى الإيزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة (عيد جما).

وقال رئيس الحكومة في رسالته: «أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين والمجلس الروحاني الإيزيدي والإخوة والأخوات الإيزيديين كافة في كوردستان والعالم بمناسبة حلول (عيد جما)، متمنياً لهم عيداً مفعماً بالخير والمسرات ونهاية لكل مآسيهم ومعاناتهم».

وأضاف مسرور بارزاني «ومع الحزن الذي تخيم أجواءه على رحيل سماحة بابا شيخ، يحلُ علينا هذا العيد في ظل ظروف عصيبة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، ويحدوني الأمل بتجاوز هذه الصعاب وبما يمكّن حكومة إقليم كوردستان من توفير أفضل الخدمات إلى الإيزيديين».

واختتم بارزاني رسالته بالقول: «وفي هذه المناسبة، لا بد من التذكير بضرورة تطبيع الأوضاع في منطقة شنگال (سنجار) حتى يتسنى للنازحين الإيزيديين القاطنين في المخيمات، العودة إلى ديارهم برؤوس مرفوعة».