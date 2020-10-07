نائبة تحذر من اعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد وتطرح مقترحاً بديلاً

حذرت عضو مجلس النواب العراقي، منار عبد المطلب، الأربعاء، (07 تشرين الأول، 2020)، من اتباع فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، مؤكدة أن هذه الفقرة ستحدد نشاط النائب وتجعله مقتصرا على بيئة جغرافية محدودة.

وقالت عبد المطلب حديث إن “تحول الدائرة الانتخابية لقضاء واحد أو أثنين، سيكون خطئا فادحا اذا ما صوت عليه مجلس النواب، وستجعل النائب محصوراً ضمن اطار جغرافي ومناطقي محدد”.

واضافت أن “جعل العراق دائرة انتخابية واحدة سيعزز الاطار الوطني العام في البلاد كونها ستدفع ابناء مناطق الجنوب لانتخاب الشمال والعكس مع بقية المناطق الاخرى”.

ودعت عضو مجلس النواب إلى “إعادة النظر بشأن فقرة الدوائر المتعددة، لما تحمل من سلبيات كبيرة وكثيرة ستبرز في المشهد خلال المرحلة القادمة”.

وكان بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أكد الأحد (04 تشرين الأول، 2020)، أن رئاسة البرلمان ستعتمد على “لغة الأرقام” في حال عدم توافق الكتل السياسية على شكل الدوائر الانتخابية.

وقال الحداد في تصريح صحفي، إنه “حتى الآن لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية بشأن عدد الدوائر، رغم أنه كان مقرراً الانتهاء من هذا الموضوع في الجلسة الماضية، بإكمال الدوائر الانتخابية”.

واضاف، أن “الكتل النيابية لديها مقترحات عدة بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية، وتم تأجيل فقرة استكمال الدوائر الى جلسة يوم السبت المقبل 10/10 لاستكمال الآراء والمناقشات”، مبينا أنه “في حال استمرار عدم التوصل الى التوافق بشأن الموضوع؛ فسيضطر المجلس الى اعتماد لغة الأرقام من خلال عرض المقترحات المتعددة للتصويت”.