نائب للحكومة: اطراف بغداد مهمشة ويجب المساواة بين المحافظات

دعا النائب عن محافظة بغداد علاء سكر الدلفي، الثلاثاء، الحكومة ورئيسها الى المساواة بين المحافظات دون انتقائية، فيما اشار الى ان اطراف بغداد مهمشة.

وقال الدلفي “اننا بالوقت الذي نثني فيه على خطوة رئيس الحكومة بزيارة محافظة ذي قار في هذه الظروف الصعبة، فاننا نعتقد بان هنالك ضرورة للالتفات الى باقي المحافظات والتعامل بمساواة فيما بينها دون انتقائية”.

واضاف الدلفي، ان “هنالك بعض مناطق العاصمة تعاني من نقص الخدمات والعديد من المشاكل التي بحاجة الى متابعة من قبل رئيس الحكومة والجهات التنفيذية العليا وزيارتها بشكل مباشر للاطلاع عن كثب على اوضاعها ومن بينها قضاء المدائن وخصوصا ناحية (الوحدة والنهروان) لما تعانيه تلك المناطق من اهمال وتهميش”، لافتا الى ان “اهمية المتابعة عن كثب من قبل الوزارات وخاصة الخدمية لاوضاع المناطق ومشاكلها سواء في العاصمة او باقي المحافظات وفقا لمعطيات المظلومية وخط الفقر”.