البنك المركزي يقرر تعديل السقف الزمني لقروض الإسكان

قرر البنك المركزي، الأربعاء، تعديل السقف الزمني لقروض الإسكان لتخفيف الأعباء على المقترضين.

وذكر البنك في بيان أنه “استجابة للظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا ومن اجل المساهمة في التخفيف من أعباء المقترضين في ظل الضائقة المالية الحالية قرر البنك المركزي العراقي تعديل السقف الزمني المحدد ضمن مبادرته الخاصة بتمويل قروض صندوق الإسكان والمصرف العقاري (مبادرة الخمسة تريليون)، ليكون السقف الزمني الجديد (15) سنة بدلا من (10) سنوات وبأثر رجعي”.

وأكد أنه “ماضِ في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما يساهم في خلق نظام مصرفي قادر على الاستجابة لتحديات الأزمة المالية والعبور بالاقتصاد العراقي الى بر الامان”.

وكان البنك المركزي أعلن في 8 آب 2015، إطلاق مبادرة لدعم مصارف القطاعات الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ قيمتها خمسة ترليونات دينار، لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة المالية.