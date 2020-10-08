الخارجية: الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة الخضراء والمطار

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، ان الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة الخضراء والمطار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى بممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيسة بعثة يونامي في العراق جينين بلاسخارت”، مبينة انه “تم بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق، ولاسيّما تعزيز الأمن في المناطق الحيويّة، كما أطلعها على نتائج اللقاءات السياسيّة التي أجراها”.

وعرضت بلاسخارت أهمّ اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع مُختلِف الأطراف العراقيّة بما يتعلّق بتطوّرات الوضع السياسيّ والأمني.

وشدّد الوزير على “أهمّية تدعيم العلاقة بين المنظمة الأمميّة والعراق، وتقديم الدعم في مجال التهيئة للانتخابات المُبكّرة”.

وتم بحث أهمّ تطوّرات الأوضاع السياسيّة في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.