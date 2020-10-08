القضاء يصدر حكماً بإعدام ثلاثة متهمين بالقتل العمد في النجف

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل العمد في محافظة النجف الأشرف، مبينة أن القضاء أصدر حكماً بإعدامهم.

وذكرت الوكالة في بيان انه “بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥ حصلت جريمة قتل أحد المواطنين وعقيلته داخل منزله في حي الرسالة الثانية بمحافظة النجف الأشرف وهو مختار لذلك الحي”.

وأضافت أنه “تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف الأشرف وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر تم إلقاء القبض على الجناه وهم ثلاثة متهمين الذين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بقيامهم بجريمتهم النكراء والغرض من جريمة القتل لدوافع مادية”.

وأوضحت الوكالة، أنه “دونت اقوالهم بالاعتراف وإجراء كشف الدلالة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة النجف الأشرف وكان مطابق لاعترافاتهم، وقد تم إحالتهم الى محكمة جنايات النجف الأشرف والذي تم الحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء بدوافع دنيئة مخالفة للشرائع السماوية والقانون”.