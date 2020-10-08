القوات الامنية تطوق صحراء الرطبة بعد ورود معلومات عن وجود عناصر لإرهابي داعش

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الخميس، عن تطويق مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار.

وقال المصدر ان “قوة امنية من الفرقة الاولى من قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش طوقت مناطق مختلفة من صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من بقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق المستهدفة”.

واضاف ان “القوات الامنية استولت على اسلحة متنوعة ودمرت مضافة وابطلت مفعول عدد من العبوات الناسفة دون وقوع اصابات في صفوف القوات الامنية ، موضحا ان” طيران الجيش وفر الحماية الامنية الازمة للقوات الامنية “.

يشار الى ان القوات الامنية قتلت 6 من ارهابي داعش واعتقلت احد عناصر التنظيم الاجرامي بعد اصابته بعملية اقتحام وكر لإرهابي داعش قبل يومين في المناطق المستهدفة “. انتهى/ 12أ