المالية النيابية للحكومة: أين رواتب الموظفين؟

وجهت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مساء اليوم الأربعاء، رسالة إلى الحكومة العراقية بشأن رواتب الموظفين، التي كان من المقرر إطلاقها اليوم.

وقال عضو اللجنة حنين قدو إن «وزارة المالية أعلنت يوم أمس، إطلاق رواتب الموظفين اليوم، لكن لغاية الساعة، وبعد انتهاء الدوام الرسمي بساعات، لم تصرف رواتب الموظفين، ولا تعرف سبب هكذا تصرفات من قبل الحكومة، فهل هي تريد تخدير الشعب بالبيانات الإعلامية»، حسب تعبيره.

حنين قدو

أضاف قدو «لا نعرف صدق الحكومة العراقية في صرف رواتب الموظفين، خصوصاً أنها قبل أيام أكدت أنها لا تستطيع ذلك دون تصويت البرلمان على القانون الاقتراض، وصرفها دون ذلك يعني أن الأزمة كانت مفتعلة من قبل الحكومة، وربما لها أهداف معينة بهكذا خطوات».