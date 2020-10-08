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الوقف السني يعلن عودة إقامة صلاة الجمعة في المساجد

أعلن ديوان الوقف السني، الأربعاء، عودة إقامة صلاة الجمعة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق في المساجد التابعة له بكافة المدن العراقية.

وذكرت دائرة المؤسسات الدينية والخيرية التابعة للوقف في بيان ان “الموافقة حصلت على إعادة صلاة الجمعة في المساجد التابعة لديوان الوقف السني كافة، وذلك بعد حصول الديوان على الموافقة من الجهات المعنية مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا”.

وشددت الدائرة، على “مجموعة من التعليمات وهي:
١- أن يكون فتح المساجد قبيل الصلاة بنصف ساعة.
٢- يكون وقت الخطبة (١٠) دقائق كحد أقصى.
٣-مراعاة إجراءات السلامة الصحية أثناء الخطبة من (لبس الكمامة، والتعقيم، والتباعد بين المصلين).
٤-يغلق الجامع بعد انتهاء الصلاة بـ(٥) دقائق.

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