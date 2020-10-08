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(بالصور) عفرين: ميليشيات أنقرة تبني «مدرسة إسلامية» على أنقاض مقر إيزيدي

وقال الناشط السياسي الكوردي مصطفى شيخو : «بعد سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة على مدينة عفرين قامت بتفجير مقر (اتحاد الإيزيديين)، إلى جانب تدمير تمثال (زرادشت) و(قبة لالش) آنذاك، في محاولة لمحو الآثار والمواقع الدينية الإيزيدية».

وأضاف شيخو، «الآن تبني تركيا وميليشياتها (مدرسة إسلامية) بتمويل من  منظمة (الأيادي البيضاء) وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية، على أنقاض مبنى (اتحاد الإيزيديين) في مدينة عفرين».

بدورها، قالت منظمة حقوق الإنسان، اليوم، إن «عناصر ميليشيا صقور الشمال قاموا يوم أمس بنبش القبور وكسر الشواهد وتخريبها، للتعبير عن سلوكهم العدواني وعنصريتهم الشوفينية ضد الكورد حتى وهم أموات».

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