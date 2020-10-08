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ترامب يتعهد بعلاج مجاني ضد كورونا ويهدد الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ثاني كلمة ألقاها بعد تعافيه من فيروس كورونا وعودته للبيت الأبيض، إنه أعطى أمرا عاجلا بتوفير الأدوية التي عولج بها من العدوى، للمستشفيات مجانا.

وأكد ترامب في تسجيل مصور نشره عبر حسابه في “تويتر” الأربعاء، أن كل مواطن أمريكي مصاب بالمرض سيحصل على نفس العلاج الذي تلقاه هو ضد كورونا، وتعهد بأن الأدوية التجريبية التي استخدمت لعلاجه ستكون مجانية.

وقال: “أريد أن يتلقى الجميع العلاج نفسه الذي حصل عليه رئيسكم. أعطوني ريجينيرون (“Regeneron”)، وكان تأثيره رائعا، وتحسنت حالتي على الفور”.

وأضاف مخاطبا المواطنين: “سنقدم لكم الأدوية وستكون مجانية، سنسلمها للمستشفيات بأسرع وقت”.

وأعلن أن لقاحا مضادا للفيروس سيكون جاهزا للاستخدام مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر القادم.

وصرح بأن الصين ستدفع “ثمن نشرها” للمرض، قائلا: “لم يكن ما حدث بسببنا، بل إنه خطأ من الصين. والصين ستدفع ثمنا باهظا لما فعلته ببلدنا والعالم”.

وغادر ترامب يوم الاثنين المستشفى الذي تعالج فيه لمدة 3 أيام بعد إصابته بفيروس كورونا.

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