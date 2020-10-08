خطوات تبييض البشرة عند نهاية الصيف

بعد انتهاء فصل الصيف ستجدين في المرآة أن بشرتك قد أصبحت أكثر سمرة وشحوباً بسبب التعرّض المتكرّر لأشعة الشمس أو الذهاب إلى الشاطئ. وبما أنّ طرق تفتيح البشرة كثيرة وغير مضمونة، عليك أن تبحثي عن الأساليب المضمونة التي ستساعدك على استعادة بشرتك المشرقة مرة أخرى لإرجاعها كما كانت قبل فصل الصيف الحارّ، فآثار أشعة الشمس على بشرتنا قد تجعلها سمراء باهتة.

وللعناية ببشرتك وتفتيحها بعد أيام الصيف الحارّة، عليك باتباع الطرق التالية:

1-وقاية البشرة:

وقاية البشرة

الوقاية أفضل طريقة لإيجاد حلّ للتخلّص من اسمرار البشرة. عليك حماية بشرتك من أشعة الشمس سواء في الصيف أو الشتاء؛ وذلك بوضع كريم الحماية من الشمس باستمرار قبل الخروج من المنزل؛ ولا تنسي بشرة يديك أيضاً.

تعني الحفاظ على رطوبة بشرتك باستمرار، بوساطة المرطّبات المناسبة لنوع بشرتك؛ فالترطيب هو عامل أساسيّ في نضارة البشرة واستعادة بياضها والحفاظ على تألقها. احرصي إذاً ـ دائماً ـ على الابتعاد عن جفاف بشرتك لتجنب اسمرارها باستخدام أحد الزيوت الطبيعية المغذية للبشرة يومياً قبل النوم مع تدليك البشرة بالكريمات الطبيعية المغذية.

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2-العناية بالبشرة: