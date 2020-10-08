ديالى تنشر تقريرا عن “التلوث الاشعاعي” بعد جهد ميداني استمر 10 سنوات

اعلنت مديرية بيئة ديالى، الخميس، عن مضمون تقرير مهم عن التلوث الاشعاعي بعد جهد ميداني استمر 10 سنوات.

وقال مدير بيئة ديالى عبد الشمري في حديث ان” مديريته ومن خلال فرق مختصة زارت اكثر من الف موقع في مختلف مناطق ديالى للكشف عن اي تلوث اشعاعي”، مبينا أن “الفرق استخدمت اجهزة متطورة في عمليات البحث بالاضافة الى اخذ عينات لفحصحها في مختبرات بعقوبة وبغداد”.

واضاف الشمري،ان” عملية البحث امتدت لعشر سنوات متتالية دون اي تعثر على اي مؤشرات لاي تلوث اشعاعي”.

ولفت إلى أن “التقرير شكل عام يؤكد بان ديالى خالية من التلوث في كل المناطق التي تم فحصها وهي مترامي جدا ولم تستنثي اي مواقع ومنها العسكرية”. انتهى/25