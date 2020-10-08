سياسي الماني ، سأعمل على طرد كل مجرم مدان الى بلاده حال دخولي البرلمان

مصطفى العمار ، حان الوقت لاتخاذ الحكومة الألمانية موقفا حازما ضد الاعمال الارهابية التي تطال مواطنيها

منى محمد زياره

اكد مصطفى العمار عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم ان الاحزاب اليمينية الالمانية المتطرفة هي المشجع الاول على الاعمال الارهابية التي ازدادت مؤخراً.

وقال في تصريح صحفي ان الاعتداء الاخير الذي تعرض له طالب aفي هامبورغ دليل على ان معاداة السامية ما زالت موجودة بل تتوسع يوما بعد أخر مما يشكل خطورة كبيرة على الديمقراطية والسلام والامن الداخلي الالماني والاوربي .

واضاف , ان المعتدي هو من اصول كازاخستانية كان ينتمي للجيش الالماني حيث تعلم كيفية استخدام السلاح الامر الذي يثير الكثير من المخاوف والمخاطر على المواطنين .

وحول موضوع المافيات العربية المتواجدة هناك صرح العمار بأن قائمة تضم مجموعة من المجرمين لديهم aاجرامية وارهابية وصلته مؤخرا عن طريق الانتربول العراقي ، تمت محاكمتهم في العراق لكنهم هربوا الى المانيا مع موجة اللجوء في العام 2015.

وتعهد العمار بالعمل على طرد كل مجرم مدان الى بلاده قائلا ، ان من اولوياتي حال دخولي البوندستاغ ستكون الحد من سياسة اللجوء المنفلتة حيث يتم طرد اللاجئين الجيدين واعطاء الفرصة للقتلة، لا استطيع فهم هذه الالية والاسباب التي تقف وراء عدم اتخاذ الحكومة الالمانية موقفا حازما لمعالجة هذا الموضوع