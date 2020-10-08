(شاهد) نجوى كرم تبكي في “ذا فويس سينيور” والجمهور يرجح سبباً

لم تستطع الفنانة اللبنانية نجوى كرم، تمالك دموعها التي انهمرت خلال إطلالتها الأولى ضمن برنامج “ذا فويس سينيور” في مرحلة “الصوت وبس”، إذ تأثرت بصوت إحدى المشتركات، ليرجح الجمهور بأنها تذكرت والدها الراحل.

وفي التفاصيل، أدت المشتركة اللبنانية داني حاتم من لبنان أغنية “عهدير البوسطة” للسيدة فيروز، بصوت وُصف بالمميز، إلا ان لا أحد من المدربين أدار لها كرسيه.

لكن داني أكدت أنها وبمجرد وقوفها على هذا المسرح قد حققت حلم والدها، وهذا الأمر دفع المدربين للطلب من ابنيها الانضمام لوالدتهما على المسرح، ومن بينهما ابنها مارك الذي كان قد شارك في النسخة الفرنسية من برنامج “ذا فويس”، ليغنوا جميعهم مقطعًا من أغنية “Les yeux de la Mama”.

وكانت المفاجأة عندما اقترب الابن الآخر لداني “باتريك” ويطبع قبلة على كتف والدته، فظهرت علامات التأثر واضحة على الفنانة نجوى كرم التي سألته لماذا قام بهذه الخطوة، ليجيب: “لأنها كل شي”، عندها اغرورقت عينا نجوى كرم بالدموع، وقالت له :”قتلتني بهيدي البوسة” وبدأت بالبكاء.