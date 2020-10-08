مجلس وزراء كردستان يقرر إرسال تقرير أول ثلاثة أشهر من تطبيق قانون الإصلاح للبرلمان

قرر مجلس وزراء اقليم كردستان، الاربعاء، إرسال تقرير أول ثلاثة أشهر من تطبيق قانون الإصلاح للبرلمان.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ان “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني”.

واضافت انه “جرى في مستهل الاجتماع، بحث تنظيم جدول شهري لتوزيع الرواتب وبما يتلاءم مع الجدول الشهري لصرف جزء من المستحقات المالية المدفوعة من قبل الحكومة الاتحادية”، مشيرة الى ان “مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك”.

وتابعت انه “في فقرة أخرى من الاجتماع، عرض سكرتير اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو تقرير الأشهر الثلاثة الأولى منذ دخول قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020 حيز التنفيذ، وتضمن قرارات وتعليمات ومنهاجاً داخلياً والخطوات المتخذة لتنفيذ القانون، كما استعرض المساعي اللاحقة للحكومة لتنفيذ البنود الأخرى من القانون على الوزارات والهيئات المعنية في حكومة الإقليم”.

واكدت ان “مجلس الوزراء قرر إرسال التقرير إلى برلمان كردستان، كما أشار إلى ذلك رئيس مجلس الوزراء خلال عرض تقريره تحت قبة البرلمان”.