محاميه يوضح ما حصل لقبر الكابتن الراحل أحمد راضي وينفي ’’الفعل التخريبي’’

أكد أمير الدعمي، محامي عائلة الكابتن، أحمد راضي، الخميس، ان ما حصل لقبر الكابتن الراحل حادث عرضي ولم يكن تخريبياً.

وقال الدعمي بتصريح صحفي “تواصلت الان مع ادارة مقبرة الكرخ واكدوا لي ان الحادث عرضي نتيجة تزاحم وتدافع محبي وجمهور وزوار الكابتن احمد راضي رحمه الله لقراءة سورة الفاتحة واخذ الصور امام القبر .. ولا يوجد اي نية سوء او قصد فيما حصل.. وسيتم اصلاح القطعة وتشديد حراسة القبر من قبل ادارة المقبرة، رحم الله نفسا كانت وما زالت نبراسا ونورا”.

وكان صحفيون رياضيون نشروا صورة تظهر تعرض قبر الكابتن احمد راضي إلى كسر في صورته التي على لوحة القبر.

وتوفي راضي يوم 21 حزيران الماضي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا الذي اصيب به.