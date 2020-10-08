بسم الله الرحمن الرحيم

نجحنا (لاول مرة بالتاريخ..طقوس الشيعة تهز عرش الفاسدين بكربلاء).. (القرار بالنجف وليس بالخضراء)..(فاعتصموا امام بيوت السستاني والصدر والقنصلية الايرانية)

كتبنا منذ 2019.. رسائل بمقالات.. ترسم لكم ما سيجري وما جرى بكربلاء 2020 بمناسبة الاربعينية اليوم.. الاولى بعنوان (لماذا طقوس الشيعة لا تهز عرش الفاسدين كما هزت عرش الظالمين..لماذا الفاسد لا يخافها).. والثانية عندما حرقت القنصلية الايرانية عام 2019 ايضا بعنوان.. (حرق قنصلية ايران بالنجف.. موقف شيعي.. ولثوار تشرين التوجه للنجف حيث السستاني والصدر).. والثالثة بعنوان (بدل ان يثورون الشيعة.. بلا رواتب يمشون لكربلاء..لماذا الطقوس الشيعية لا تهز حكم الفاسدين)..

فاليوم ولاول مرة بالتاريخ الطقوس الشيعية هزت عرش الفاسدين .. وجعلت مرتزقة حماية

العتبات التابعة للحرس الثوري الايراني.. تقمع ثوار الحسين الحقيقيين.. الثائرين ضد الفساد.. بمناسبة اربعينية الامام الحسين 2020.. لان (الفاسدين لأول مرة يشعرون بالخوف من هذه الطقوس التي كانوا يمولونها منذ 2003).. فلا تستغربون انهم سوف يضيقون عليها حتى يمنعونها مستقبلا.. (لان هؤلاء المعممين وجلاوزتهم ضحكوا على الشيعة بان مواساة فاطمة بنت محمد .. هو بالاكتفاء باكل القيمة وضرب الزنجيل والنباح بمجاميع ككلاب رقية وكلاب زينب وتصنيم المرجعيات والعمائم وتشريع الخيانة بالولاء لايران).. وليس (بالثورة ضد الفاسدين لقيام دولة عادلة يعيش فيها العراقيين بحقهم بالحياة و فرص العمل والكرامة.. وان يكون الولاء للوطن العراقي وليس للاجنبي الايراني)..

ولنتبه:

(مليشة حماية العتبات..بكروشهم وضخامة اجسادهم بالمال الحرام..يهاجمون متظاهرين

فقراء وضعفاء الجسد مسحوقين من حكم الفاسدين الموالين لمرجعيات تحمي نفسها بدهاليز النجف ويغتنون بالماء والنفوذ والسلطة عبر احزاب و مليشيات تاسست من وحي مرجعيات قم والنجف الاجنبية من ايرانية ولبنانية)..

لتطرح سؤال (لماذا هذه الطقوس سيُست ضد حكم صدام.. هل لانه كان معارضا لايران)..

(واليوم من يحكم اعلى معدلات الظلم الفاسدين.. لا نجد اي روح بالطقوس الحسينية ضد حكم الفاسدين).. و عندما (رجعت روح حسينية بالاربعينية) تم قمعها من قبل جلاوزة ايران.. ولنتذكر (كيف حصلت احداث صفر 1977 التي استغلت سياسيا من قبل الاحزاب الاسلامية) ليتم قمعها.. فلماذا عندما ثار الشيعة العرب بشعاراتهم امام مرقد الامام الحسين بالاربعينية 2020 اصبحوا مندسين وجوكرية؟

فثوار تشرين .. اعادوا الهيبة لمسيرة الاربعينية.. اما بقية المشاية للاربعينية فهم اللطامة

والجوعية الساعين لاكل القيمة والتمن والمسكوف.. والمرائين والفارغين.. والجبناء الذين يمشون للحسين ولا يبالون ولو سرق مال العراق من قبل اللصوص الاسلاميين وشركاءهم عملاء ايران القذرة.. وجعلت العام يحترمها واخرجها من (سخرية العالم لاختزالها لعقود بالولائم واللطم والزيارة والتسيارة..) فاخرجت عن (فحواها)..

وردا على من يسال (لماذا تتظاهرون بكربلاء.. وليس بالتحرير)؟؟

الجواب/

اولا: لان القرار السياسي ليس ببغداد ولا بساحة التحرير و لا بالخضراء.. بل بالنجف وكربلاء.. ولان الامام الحسين ذهب لكربلاء للثورة هناك.. وليس (بدمشق حيث وكر يزيد ابن معاوية والحكم الاموي)..

ثانيا هذه التظاهرات هي سحب البساط من تحت اقدام الاسلاميين و المعممين الذين يستغلون الطقوس الشيعية والعتبات المقدسة لقرون لخدمة اجنداتها الخاصة وتجهيل الناس لتتبعهم كالقطيع.. فالعتبات المقدسة هي رموز للثوار.. وليس رموز لحماة الفاسدين عملاء ايران ومليشياتهم واحزابهم الفاسدة..

ونؤكد لثوار تشرين .. (بان الثالوث.. محمد رضا السستاني والصدر وقنصلية ايران)..

هم من يقررون رئيس الوزراء بالعراق باعترافهم بان اي رئيس وزراء لا يمر الا باتفاق هذا الثالوث.. ومن زور الانتخابات هي كتل سياسية موالية لايران.. من مليشيات و احزاب.. (فعليه التظاهرات يجب ان تكون امام بيوت السستاني والصدر والقنصلية الايرانية).. عندها سيكون هناك تغيير بالعراق.. وخاصة ان مقاطعة انتخابات 2018 وخاصة من قبلنا كشيعة عرب بمحافظاتنا بوسط وجنوب والانتفاضة 2019 لم تحقق الهدف الرئيسي.. لان مكان التظاهرات كان يجب ان يكون امام بيوت هؤلاء مقتدى الصدر اللبناني الاصل.. والسستاني الايراني والقنصلية الايرانية بالنجف..

اما الرعب الذي اصاب مقتدى الصدر.. ببيانه الذي هدد فيه ثوار تشرين..

جاء لانه من وراءه ادرك (المرحلة الرابعة القادمة) التي سينتقل لها ثوار تشرين.. (فبعد التظاهرات بالتحرير ببغداد .. ) و المرحلة الثانية (بحرق مقار الاحزاب و المليشيات بالجرافات)..والمرحلة الثالثة (هز عرش الفاسدين بالطقوس الشيعية نفسها ومنها بالاربعينية بكربلاء هذا العام 2020).. ستاتي المرحلة الرابعة (التوجه للنجف للتظاهر حيث بيوت السستاني والصدر والقنصلية الايرانية)..لانهم وحدهم يتحملون كل الكوارث التي عانى منها العراق منذ 2003..

وهذا ما دعونا له (بغرفة عمليات الثورة).. والتي كان لديها موقع بالتواصل الاجتماعي

منذ بدايتها 2019.. (هذا اذا لم يتم حرق المراحل وتدخل عوامل اخرى تقضي على المنطقة الخضراء واحزابها ومليشياتها).. او (سندخل صراع بين ثوار تشرين بالسلاح ضد مليشيات واحزاب ايران الفاسدين المجرمين)..

ونبين (بان مرجعية النجف).. وال الصدر.. (يجعلون النجف وكربلاء) مناطق امنه لهم

ولا يبالون بنتائج ما يجري ببقية العراق.. ما زال (الموارد المالية الهائلة والعقود .. والخمس.. ودهاليز النجف تستمر بعملها بانتاج رؤساء وزراء ببغداد.. حسب المقياس الايراني واللندني لمرجعيات عجمية ولبنانية منذ 2003).. (ولكن ان وصلت نار الثورة ضد الفاسدين لمعاقل عوائل المرجعيات) بالنجف ووكر التامر القنصلية الايرانية فيها.. (ستتغير المعادلة).. لصالح العراق وشيعته العرب وللثوار بالمحصلة.. من منتفضي تشرين..

مع الحذر (بان المرجعية العجمية لم تفتي ضد تنظيم القاعدة الذي كان يختزل جرائمه ضد فقراء شيعة العراق.. وتستثني المرجعيات بالنجف من اي عملية ارهابية) ولكن (لمجرد داعش هددت بالوصول للنجف وكربلاء بوثيقة الموصل 2014.. افتت المرجعية بفتوى الكفائي لحماية حريم وصبايا وابناء المرجعيات العجمية واللبنانية بالنجف وكربلاء).. فنفهم من ذلك (المرجعية لا تبالي ولو ابيد الشيعة والسنة والاكراد واليزيديين والمسيحيين .. الخ عن بكرة ابيهم.. المهم لديها تأمين دهاليزها المالية والسلطوية بالنجف و الهيمنة على العراق لصالح ايران و الاجندات الخفية بلندن)..

ونسال (اين تذهب الاموال بالعتبات واين تذهب ارباح الشركات التابعة للعتبات)..

فلمتى يبقى شيعة العراق (كثير منهم قشامر) يتبعون المرجعيات الايرانية والباكستانية والهندية واللبنانية والمعممين بدون علم ولا فهم.. ولا يدركون هؤلاء ائمة الجهل والفساد.. فنفاق ايران ومرجعيات السوء .. نعرف زيفها ونفاقها .. بعدم دعمها الشيعة الاذاريين بجمهورية اذربيجان ضد ارمينيا التي تحتل اراضي اذربيجانية بالحرب الدائرة بينهما اليوم..

وننبه/ مواساة فاطمة الزهراء عليها وعلى البشرية السلام.. ليس باختزال الزيارات الدينية

باللطم و القيمة والمسكوف والشاي والتسيارة.. بل بالمشي على درب الامام الحسين. بالثورة ضد حكم الفاسدين لقيام دولة وطنية عراقية قائمة على العدل والنزاهة ومحاربة الفاسدين.. بكل الوسائل ومنها العسكرية..

ولمن يسيء لثوار تشرين (بوصفهم مندسين) ..

نقول هؤلاء انفسهم من اساءوا من قبل للامام الحسين بوصفه خرج على دين جده فيستحق القتل.. ليتبين بان ثوار تشرين الثائرين ضد الفاسدين هم ورثة ثورة الامام الحسين الحقيقية…

ولا ننسى بان كل من يخرج ضد الفساد بالعراق يتهم بانه جوكري وابن الرفيقات وعملاء السفارات وعملاء الصهاينة.. الخ الخ الخ .. كما من قبلهم كفروا حتى الامام علي واتباعه.. من قبل.. لمجرد خروجه على فساد الحكم..

ونذكر بان مقتدى الصدر اقترف اول جريمة قتل بعد 2003 بقتله عبد المجيد الخوئي

بلا تهم ولا قضاء ولا محكمة.. واسس اول مليشيات خارج ايطار الدولة تورطت بقتل العراقيين على الهوية حالها حال تنظيم القاعدة.. واسس محاكم لا شرعية تقتل العراقيين الرافضين لدكتاتورية ال الصدر.. وادخل كتل سياسية تابعه له ككتلة الاحرار ثم سائرون لتشترك بصفقات الفساد الكبرى ليصبح الصدر وحواشيه وممثليه بالعملية السياسية مليارديرية بالمال الحرام ويركبون احدث السيارات كالجكسارة.. ليزداد الشعب جوعا وفقرا.. ولا ننسى ثراء ال الصدر وتسلمهم مناصب كسفراء وغيرها .. ليغتنون بالمال الحرام والصفقات الحرام..

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(بدل ان يثورون شيعة بلا رواتب يمشون لكربلاء..لماذا الطقوس الشيعية لا تهز حكم الفاسدين)..

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لماذا طقوس الشيعة..لا تهز عرش الفاسدين) كما (هزت عرش الظالمين) لماذا الفاسد لايخافها

https://www.sotaliraq.com/2019/08/08/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86/……….

واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم