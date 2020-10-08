هيئة الاعلام والاتصالات تمنع العديد من وسائل الاعلام من تغطية مراسيم زيارة الاربعين بحجة عدم تجديد التراخيص

منعت هيئة الاعلام والاتصالات مسنودة بقوة من جهاز الامن والوطني العديد من الفضائيات العراقية من تغطية مراسيم زيارة الاربعين في كربلاء.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من ممثلها في كربلاء، وعدد من الزملاء الصحفيين، ان الهيئة منعت كل فضائية لم تجدد ترخيصها، ولاحقت عجلات البث المباشر (SNG)، وايقافها بسبب عدم تجديد تراخيص البث، ودفع اجور الترددات الممنوحة لها من قبل الهيئة.

ويفيد الزملاء عن عدم انذار بعض الفضائيات، ومفاجأتها بهذا الاجراء.

واذ تؤكد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق احقية الهيئة في استيفاء اجور الطيف الترددي، فانها تدعو الهيئة الى ابلاغ الفضائيات عن نوع الاجراءات المتبعة، اضافة الى عدم ممارسة المزاج السياسي في ملاحقة من عزفوا عن دفع المستحقات.

كما وتطالب الجمعية الاجهزة الامنية في كربلاء بفسح المجال امام الصحفيين لنقل حقيقة مايجري من احداث، بعيدا عن الاجراء الاداري المتبع من قبل الهيئة.