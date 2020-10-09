الجبوري: ثلاثة متطلبات رئيسية لإعادة نازحي سنجار

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، عن أبرز المشاكل التي تواجه عودة النازحين إلى قضاء شنگال (سنجار) شمال غربي العراق، وحصرها في ثلاثة عوامل.

وقال الجبوري في تصريح على هامش مؤتمر (بروميدياسيون) الذي عقد في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، لتشخيص التحديات والمصاعب والمعوقات تجاه العودة والاستقرار في شنگال، إن «أبرز المشاكل التي تواجه النازحين من القضاء هي مشكلة ازدواج الإدارة، ومشكلة انتشار القوات الأمنية، إضافة إلى مشكلة الخدمات».

وأكد الجبوري، ضرورة إ«نهاء مشكلة ازدواج الإدارة في سنجار، وإعادة نشر القوات الأمنية وتسليم الشرطة المحلية مسؤولية الأمن في المدينة وسحب جميع القطعات الأخرى من داخلها، إضافة إلى تشكيل لجان عليا لمتابعة شؤون الخدمات وإعادة الإعمار، وذلك تمهيدا لإعادة النازحين».