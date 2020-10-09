الدفاع النيابية توجه رسالة إلى الكاظمي: أين سجاد العراقي؟

وجهت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن الناشط المدني سجاد العراقي المختطف في محافظة ذي قار منذ أسابيع.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بالكشف عن آخر تطورات قضية تحرير الناشط المدني سجاد العراقي، خصوصاً بعد أن حرك القطعات العسكرية نحو ذي قار، لكن لغاية الآن لا نتائج تذكر».

عبد الخالق العزاوي

واعتبر العزاوي، أن «هذا يدل على عدم قدرة الحكومة العراقية على حماية المواطنين، خصوصاً أنه وفق المعلومات الواردة، فإن الجهات والشخصيات الخاطفة معروفة لدى الأجهزة الأمنية، ولهذا نسأل: أين وصل هذا الملف؟، ولماذا تم السكوت عنه بعد إثارته بشكل كبير في الإعلام، واهتمام الكاظمي به بشكل كبير؟».