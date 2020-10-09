الرئيس بارزاني: مستقبل الكورد في سوريا يواجه تحديات كبيرة مستذكراً المناضل الكوردي نورالدين ظاظا

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أن مستقبل الكورد في سوريا يواجه تحديات كبيرة، داعياً إلى مواصلة النضال من أجل ترسيخ حقوق الشعب الكوردي وإنهاء آلامه.

جاء ذلك في بيان للرئيس بارزاني، بمناسبة ذكرى وفاة المناضل الكوردي السوري، نور الدين ظاظا.

وجاء في البيان: «يمر اليوم إثنان وثلاثين عاماً على وفاة المناضل الدكتور نورالدين ظاظا الذي كان مؤسس الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا وأول سكرتير لحزب كوردي بدأ نشاطه السياسي في سوريا».

وأضاف «ينتمي المرحوم نورالدين ظاظا إلى عائلة وطنية وثورية كوردية، سلك طوال سنوات عمره طريق النضال السياسي والثقافي في سبيل خدمة قضية شعبه العادلة، وقد ذاق مرارة الاعتقال والغربة والمتاعب».

وتابع الزعيم الكوردي، بالقول: «في الوقت الذي نستذكر فيه المرحوم نور الدين ظاظا، يواجه مستقبل الشعب الكوردي في سوريا تحديات كبيرة وكثيرة. لذلك من الضروري أن يحاول الجميع مواصلة النضال السياسي الذي كان نورالدين ظاظا ورفاقه حجر أساسه، من أجل ترسيخ الحقوق العادلة للشعب الكوردي في سوريا، وإنهاء آلام ومآسي الكورد في ذلك البلد».

وختم الرئيس بارزاني بيانه بالقول: «سنحافظ على ذكرى المرحوم، ونأمل النجاح والموفقية لجميع الأحرار والوطنيين الكورد، ونتمنى تحقيق أهداف نهج الكوردايتي».