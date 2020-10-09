Posted on by

الكشف عن اتفاق بين بغداد واربيل على تسمية قائممقام جديد لسنجار

كشف مصدر سياسي، الجمعة، عن حصول اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتنصيب قائممقام جديد لقضاء سنجار في محافظة نينوى.
وقال المصدر  إن “الاتفاق يقضي بتسمية خدر رشو درويش كقائممقام لقضاء سنجار بدلا من محما خليل”.
وأضاف أنه “سيجري الاتفاق على تسوية الأوضاع الأمنية وتشكيل غرف تنسيق مشتركة بين الجيش والبيشمركة وإعادة تنصيب مدراء دوائر جدد يتبع أغلبهم للحزب الديمقراطي الكردستاني وإقالة المدراء الذين تم تعينهم بعد خطة فرض القانون في 16 من أكتوبر عام 2017”.انتهى 15 ع

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close