الكشف عن اتفاق بين بغداد واربيل على تسمية قائممقام جديد لسنجار

كشف مصدر سياسي، الجمعة، عن حصول اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتنصيب قائممقام جديد لقضاء سنجار في محافظة نينوى.

وقال المصدر إن “الاتفاق يقضي بتسمية خدر رشو درويش كقائممقام لقضاء سنجار بدلا من محما خليل”.

وأضاف أنه “سيجري الاتفاق على تسوية الأوضاع الأمنية وتشكيل غرف تنسيق مشتركة بين الجيش والبيشمركة وإعادة تنصيب مدراء دوائر جدد يتبع أغلبهم للحزب الديمقراطي الكردستاني وإقالة المدراء الذين تم تعينهم بعد خطة فرض القانون في 16 من أكتوبر عام 2017”.انتهى 15 ع