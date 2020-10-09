المركزي للإحصاء: ارتفاع انتاج لحم الدجاج وبيض المائدة لعام 2019

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، عن ارتفاع انتاج لحم الدجاج وبيض المائدة لعام 2019، مشيرا الى ان الاحصائية لم تشمل اقليم كردستان.

وقال الجهاز في تقرير ان “مجموع انتاج العراق من دجاج اللحم الحي بلغ 148.2 الف طن لسنة 2019 بارتفاع بلغت نسبته 35.5% عن انتاج العام الذي سبقه والبالغ 109.4 الف طن”، مبينة ان “انتاج عام 2019 ارتفع ايضا عن عام 2018 الذي بلغ الانتاج فيه 96.1 الف طن وعام 2017 الذي بلغ الانتاج فيه 87 الف طن”.

واضاف ان “مجموع انتاج العراق من بيض المائدة بلغ 969.1 مليون بيضة لسنة 2019 بارتفاع قدرت نسبته 13.3% عن العام الذي سبقه الذي بلغ 855.3 مليون بيضة “، مشيرا الى ان “انتاج عام 2019 ارتفع ايضا عن عام 2018 الذي بلغ الانتاج فيه 729.8 مليون بيضة وعن عام 2017 الذي بلغ الانتاج فيه 710.7 مليون بيضة”.

واشار الى ان الاحصاء شمل جميع المحافظات العراقية ما عدا اقليم كردستان”.

واعلن العراق خلال العام الماضي عن الاكتفاء الذاتي من لحوم الدجاج وبيض المائدة مما جعل وزارة الزراعة الى منع استيرادهما من الخارج.