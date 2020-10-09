الموت يغيّب الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا شجريان

غيّب الموت، اليوم الخميس، الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا شجريان، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكان شجريان قد نقل مؤخراً إلى وحدة العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن ساء وضعه الصحي جراء ارتفاع ضغط الدم لإصابته بأمراض في القلب والرئتين، فضلا عن تقارير أفادت بإصابته بسرطان الكلى.

شجريان، والملقب بـ «الأستاذ» نظرا لمكانته الكبيرة في الحياة الموسيقية والثقافية الإيرانية، قام بتأليف عدد كبير من المقطوعات الموسيقية والغنائية، فضلاً عن تقلده عددا من المناصب الثقافية، أبرزها رئاسة المجلس الأعلى للموسيقى في إيران.

وحصل شجريان على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها: وسام اللياقة من فرنسا، وجائزة من منظمة اليونسكو، وجائرة «غرامي» من الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم.

ولد شجريان في 23 سبتمبر/ أيلول 1940 بمدينة مشهد الإيرانية.

وعرف شجريان بأنه أستاذ الأغنية الفارسية الكلاسيكية، وكان له حضور عالمي بین عشاق اللحن والأغنیة الفارسية.

ومع مرور الوقت، تحول شجريان إلى أسطورة في بلده بسبب غنائه وتلحينه لأشهر القصائد الكلاسيكية، للخيام وجلال الدين الرومي وحافظ وسعدي.. وعلى يديه تخرج جيل كامل من الموسيقيين، مثل ايرج بسطامي وشهرام ناظري وسينا سرلك، بالإضافة إلى ابنه همايون وابنته مجكان شجريان…وغيرهم.