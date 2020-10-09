(بالصور) البصرة.. انتحار مدير شركة “دايو” الكورية المنفذة لميناء الفاو

أكد قائممقام قضاء الفاو في أقصى جنوب محافظة البصرة، اليوم الجمعة، ان مدير شركة (دايو) الكورية في ميناء الفاو الكبير انتحر شنقاً مساء أمس الخميس.

وقال وليد الشريفي ،انه “لا يعلم الاسباب التي دعت مدير الشركة الكورية للانتحار فيما فتحت الاجهزة المختصة تحقيقاً في ملابسات الحادث سيما وان المنتحر أجنبي الجنسية”.

يشار الى ان هذه الحادثة تأتي عقب يومين من إعلان وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، الثلاثاء الماضي، عن قرب توقيع عقد المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية المنفذة للمشروع.

وأكد الشبلي نجاح الفريق العراقي المفاوض الذي ضم مهندسين وفنيين واداريين وقانونيين، في ادارة المفاوضات مع شركة (دايو) لتحقيق اعلى المعايير الدولية الحديثة فيما يخص عمل الموانئ.

ويصف خبراء مشروع ميناء الفاو الكبير ، بأنه مشروع إستراتيجي يربط الشرق بأوروبا عبر العراق مرورا بتركيا وسيغير خارطة النقل البحرية العالمية.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 أرصفة ، وتعميق قناة الإبحار للميناء المتوقع أن تكون من 19 إلى 21 مترا، مشيرا إلى أنها تتضمن أيضا إنشاء النفق الذي يربط الميناء بخور الزبير، والطريق الإستراتيجي الذي يربط الحدود العراقية مع الكويت.