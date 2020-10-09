بيان من مجلس أمن إقليم كوردستان بصدد استشهاد مسؤول أسايش معبر سرزير الحدودي

أصدر مجلس أمن إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، بياناً بصدد استشهاد مسؤول أسايش معبر سرزير الحدودي مع تركيا، في محافظة دهوك.

المجلس قال في بيان : «للأسف الشهيد، استشهد مسؤول أسايش جمارك سرزير غازي صالح اليخان، في منطقة برواري بقرية بيگداودا، مساء اليوم الخميس، برصاص إرهابي مجهول، حيث كان يتعرض للتهديد بالقتل منذ فترة».

وأضاف البيان «إننا ندين بشدة هذه الفعل الجبان، ونعبر عن تعازينا لعائلته وزملائه. من المؤكد أن المجرمين سيدفعون الثمن».

غازي آليخان

وكان مدير ناحية كاني ماسي، سربست عقراوي، قد قال في تصريح مساء اليوم، إن «آليخان توفي مباشرة بعد نقله لطوارئ زاخو، متأثرا بإصابته البليغة».

وأوضح أن آليخان أصيب برصاصتين من قناص.

وأشار عقراوي إلى أن التحقيق جار في القضية ولم يتم الكشف بعد عن الفاعلين.